Nijmeegse Rob (20) is kunstenaar in Florence: 'Sinds mijn studie zie ik schoonheid in alles'

Explosie van ervaren overlast verwarde mensen in Nijmegen: gemiddeld zes meldingen per dag in 2022

NIJMEGEN - De ervaren overlast van mensen die verward gedrag vertonen in Nijmegen, is in 2022 fors gestegen. Dagelijks kreeg de Nijmeegse politie hier vorig jaar gemiddeld zes meldingen van. Opvallend, zeggen de politie en burgemeester Hubert Bruls, omdat er in Nijmegen veel is gedaan om die overlast terug te dringen.

27 januari