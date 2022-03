Nijmeegse Sadyah zet vegan tattoos om Oekraïense dieren te helpen: ‘Zij mogen in deze crisis niet vergeten worden’

Bruls verrast Sunset March Team 31 met Nijmeegse Zilveren Erepenning

NIJMEGEN - Team 31 heeft deze zaterdag in Hotel Erica in Berg en Dal de Zilveren Erepenning van de gemeente Nijmegen gekregen uit handen van burgemeester Bruls. Deze bijzondere onderscheiding wordt niet vaak uitgereikt. Het team veteranen verzorgt en ondersteunt de dagelijkse Sunset March over de Nijmeegse brug De Oversteek.

