Nijmeegse stadsbrug De Oversteek zondag rond het middaguur weer open voor verkeer

Oekraïners in Nijmegen ‘vieren’ onafhanke­lijk­heid, exact zes maanden na Russische inval: ‘Ooit zijn we vrij’

NIJMEGEN - Ze geven de moed niet op: de tientallen Oekraïners die zich woensdagavond op de Grote Markt in Nijmegen verzamelden om daar stil te staan bij de onafhankelijkheid van hun thuisland. Exact zes maanden na de Russische inval is het daar namelijk Onafhankelijkheidsdag. Een dag met een extra lading, nu het land in oorlog is. ,,Ooit zijn we weer vrij.”

24 augustus