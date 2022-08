Nijmeegse studentenverenigingen passen gedragscodes niet aan: ‘Herkennen ons niet in situatie Amsterdam’

‘Dinoman’ die stoffen dinosaurus aan de weg zette, meldt zich: ‘Hoop er iemand blij mee te maken’

NIJMEGEN - Wie heeft toch die grote blauwe, pluchen dinosaurus in de berm langs de weg gedumpt in het Nijmeegse stadsdeel Lindenholt? Dat is bekend nu de ‘dinoman’ zich heeft gemeld. Riny Albers uit Lindenholt heeft het dier in de berm neergezet.

3 augustus