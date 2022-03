Nijmeegse tippelzone open voor meer sekswerkers: ‘We moeten af van het uitsterfbeleid’

Verkiezingsdebat Weg met taboe op windmolens in Berg en Dal en fusies verenigin­gen?

BERG EN DAL - In Groesbeek wordt vanavond de Tour van Het Grote Gelderlander Verkiezingsdebat in het Rijk van Nijmegen vervolgd. In de raadszaal van het gemeentehuis van Berg en Dal gaan de zeven lijsttrekkers uit de gemeente met elkaar het verbale gevecht aan.

8 maart