Nijmeegse verdacht van moordpoging op eigen dochter (7): ‘Mama heeft iets geks bij mij gedaan’

met video ‘Hé chauffeur, onze vuilniswa­gen staat in brand.’ Even later ligt er een berg brandend afval op straat

NIJMEGEN - Het was even schrikken maar liep gelukkig met een sisser af. De chauffeur van een vuilniswagen kreeg kort na 13.00 uur dinsdagmiddag op de Microweg in Nijmegen een waarschuwing van zijn bijrijder: ‘Onze vuilniswagen staat in brand.’

12 juli