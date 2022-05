Nijmeegse versie Monopoly boordevol herkenbare plekken, zonder reclame: ‘De Waalbrug moet gerenoveerd worden, betaal 100'

Monopoly­spel met echte Nijmeegse panden

NIJMEGEN - Van wie is de Nijmeegse binnenstad. Hoe ziet de top 10 van vastgoedmannen in Nijmegen eruit? Die vragen staan centraal in het 'Nijmeegs Monopoly-spel', een debat op 19 juni over het onroerend goed in het centrum.

13 maart