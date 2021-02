Nijmeegse verzetsstrijder Jean van Geuns (96) overleden

NIJMEGEN / NEW YORK - De uit Nijmegen afkomstige verzetsstrijder Jean van Geuns is overleden. Van Geuns - die al jaren in New York woonde - zou volgende maand 97 zijn geworden. Twee jaar geleden pas deed hij voor het eerst zijn verhaal over zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog.

Van Geuns verhuist in 1938 vanuit toenmalig Nederlands-Indië naar Nijmegen. Hij is dan 14 jaar oud. Twee jaar later breekt de oorlog uit. ,,Ik zag Duitse vrachtwagens over de Berg en Dalseweg rijden. Ons kinderen lieten ze met rust, maar even later werd er gevochten bij de brug’’, vertelde hij twee jaar geleden aan Floris van Dijk, die per toeval op het bestaan van Van Geuns stuitte en hem opzocht in New York.

Al snel na het begin van de oorlog pleegt hij met wat vrienden zijn eerste kleine verzetsdaden. Pogingen om naar Engeland te gaan mislukken, maar in Nederland sluit hij zich aan bij een radicale verzetsgroep. Hij helpt onder meer een geallieerde piloot ontsnappen en pleegt aanslagen op Duitse militairen. ,,In totaal ben ik drie keer betrokken geweest bij zo’n aanslag. We slopen naar het raam, smeten de granaat naar binnen en renden weg. Ja, reken maar dat ik dan bang was”, vertelde hij daar in 2019 over.

Opgepakt in Noorwegen

Van Geuns komt uiteindelijk in Noorwegen. Voor zijn voettocht naar Zweden legt hij voorraden aan die worden ontdekt door de Duitsers. Op 3 september 1944 wordt hij opgepakt. Hij belandt hij in de Noorse gevangenis Falstad, onder nummer 2498. Daar blijft hij tot de oorlog voorbij is.

Na de oorlog ontdekt Van Geuns dat zijn vader, die ook in het verzet zat, in 1944 is omgebracht door de Duitsers.

Na de oorlog studeert de verzetsman rechten in Leiden. Na zijn huwelijk met een Amerikaanse emigreert hij naar de Verenigde Staten, waar hij tot zijn dood is blijven wonen. Zijn verzetsdaden zijn bij weinigen bekend, tot Van Dijk hem in 2019 ‘ontdekt’ en de vergeten verzetsstrijder landelijke bekendheid krijgt.