Nijmeegse vrijwilliger Hailey (12) genomineerd voor KRO-NCRV award

indebuurtNijmegen kent veel bijzondere inwoners die zich inzetten voor andere Nijmegenaren. Sommigen beginnen daar al op jonge leeftijd mee, zoals Hailey Teunissen (12). Ze is vrijwilliger bij ouderenzorgcentrum Huize Rosa in Neerbosch-Oost. Voor haar bijzondere werk is Hailey genomineerd voor de Veer in je Reet Award van KRO-NCRV.

Hailey is inmiddels al een aantal jaren aan het werk als trouwe vrijwilliger bij Huize Rosa in Nijmegen. Huize Rosa biedt verpleging, verzorging en begeleiding aan ouderen. Hailey vertelt zelf dat ze vrijwilliger is om ouderen blij te maken.

Lichtpuntje van het huis

De Nijmeegse scholier helpt na schooltijd mee met bingoavonden, quizavonden, deelt drankjes uit en helpt mee tijdens de Vierdaagse. Hailey zegt dat ze erg blij wordt van de ouderen. De ouderen noemen haar het lichtpuntje van het huis.

Kinderlintje

Hailey is al lang een bekende in het zorgcentrum. Haar opa en oma woonden namelijk in Huize Rosa. Daarnaast werkt haar moeder er. Ze vond het er zo gezellig dat ze een aantal jaren geleden besloot om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Afgelopen november ontving Hailey ook al een kinderlintje van burgemeester Hubert Bruls voor haar medemenselijkheid.

Veer in je Reet Award

Hailey is samen met de Amsterdamse Ilias Âdmi (14) en Twellose Daan Mus (12) genomineerd voor de Veer in je Reet Award 2023. Dat is een speciale prijs voor kinderen die zich belangeloos inzetten om de wereld een beetje mooier te maken.

Van zaterdag 21 januari 20:00 uur tot en met vrijdag 28 januari 17:00 uur kun je stemmen op een van de genomineerden. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Zapp Awards op zaterdag 28 januari door ambassadeur Tim Senders.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Nijmegen. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!