Nijmeegse zanger George la Costa overleden; hij had Spaanstalige hits in de jaren 70

Susan werkt pal naast autobe­drijf dat volledig afbrandde in Nijmegen: 'Niemand kwam waarschu­wen'

NIJMEGEN - De dag na de verwoestende brand bij een Nijmeegs autobedrijf is de aangerichte schade goed te zien. Meerdere auto’s en motoren zijn verworden tot een hoopje as. Van het bedrijf is niets meer over. Het naastgelegen atelier van Susan Geurts is wonderbaarlijk genoeg gespaard gebleven.

30 november