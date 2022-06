Nijmeegse zomerkermis keert na twee jaar terug op andere locatie en met meer attracties

Opnieuw prikkelarm uur

,,We bedienen daar een aanzienlijke doelgroep mee. Dat het slechts een uurtje is, heeft ook te maken met de exploitanten. Voor hen is het prikkelarme moment commercieel wat minder interessant. Wellicht is uitbreiden in de toekomst een optie, wanneer het drukker wordt”, zegt een gemeentewoordvoerder.