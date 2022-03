Nijmegen krijgt informateur uit Utrecht op zoek naar nieuw stadsbestuur: ‘Van buiten open het gesprek in’

VVD wint in Mook en Middelaar, CDA valt buiten de boot

MOOK - In Mook en Middelaar is de VVD als winnaar van de verkiezingen uit de bus gekomen. De liberalen haalden 1101 stemmen, ruim driehonderd meer dan in 2018. Daarmee groeit de partij van drie naar vier zetels.

17 maart