Nijmegen-Oost krijgt complex met 36 zorgwoningen voor ouderen

Sommige omwonenden hoopten dit gebouw nog te behouden voor de buurt, vanwege de vele herinneringen aan de school met de in hun ogen prachtige hal. Uiteindelijk is de voormalige school toch gesloopt, zodat er woonzorgappartementen kunnen kopen. Wel wordt het sloopmateriaal hergebruikt.

‘Lang in eigen buurt’

De bedoeling is dat de appartementen gaan naar ouderen uit de wijk, die er beschermd kunnen wonen. ,,Dit past mooi bij het zo lang mogelijk in de eigen buurt kunnen blijven wonen”, zegt wethouder Grete Visser (D66). ,,We hebben in Nederland lang de afbouw van grote woonzorgcentra gehad. Daarom zien we meer initiatieven zoals deze.”