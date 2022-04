Nijmegen wacht niet op Rijk: Oekraïense vluchtelingen krijgen snel 260 euro leefgeld per maand

NIJMEGEN - Oekraïense vluchtelingen die in Nijmegen verblijven, krijgen zo snel mogelijk leefgeld van de gemeente. Dat bestaat uit een vast bedrag van 260 euro per maand: 205 euro is bedoeld voor voedsel en 55 euro voor kleding en andere uitgaven.