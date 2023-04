Nijmegen zet plan voor gloednieuw poppodium Merleyn door, ondanks zorgen over overlast

Defensie wil massaal reservis­ten inzetten: ‘Parttimers essentieel onderdeel krijgs­macht’

Defensie wil op veel grotere schaal reservisten gaan inzetten om de krijgsmacht in Nederland structureel te versterken. Volgende week komt het ministerie met een plan over de inzet van de militair opgeleide parttimers, die vaak ook een normale baan of studie hebben, voor de komende decennia.