Nijmegen zoekt naar crisisopvang voor 200 tot 250 asielzoekers om Ter Apel te ontlasten, géén Heumensoord 3.0

Stormloop op creatieve cursussen bij de Lindenberg

NIJMEGEN - De creatieve lessen bij cultuurhuis de Lindenberg zijn in trek. Er hebben zich al 2700 mensen ingeschreven voor cursussen of workshops. Dat is ruim 20 procent meer dan vorig jaar rond deze tijd. Een deel van de toeloop is te verklaren uit een uitgebreider aanbod van kortdurende cursussen.

19 september