Nijmegenaar (18) die onder invloed fietser aanreed op St. Annastraat en vluchtte, moet de cel in

‘Mooks erfgoed verdient betere bescher­ming en aandacht’

MOOK - Er is in Mook en Middelaar te weinig aandacht voor gemeentelijke monumenten en het lokale erfgoed, vinden vrijwilligers van het Erfgoedplatform Mook en Middelaar. Het is de hoogste tijd dat de monumentencommissie weer tot leven komt, zeggen ze.

10 juni