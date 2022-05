Nijmegenaar (19) knuppelde man bijna dood: ‘Ik wilde hem een lesje leren’

Brams hond beet zijn bovenlip af toen hij schrok van vuurwerk, maanden later zijn ze er nog niet klaar mee

GROESBEEK - De bordercollie Dexx schrok zo van een vuurwerkbom, dat hij in een reflex de 12-jarige Bram in zijn lip beet. Dat was in januari. Vier maanden later gaat het goed met de hond en de jongen, maar wonen ze apart.

21 mei