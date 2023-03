Nijmegenaar (20): ‘Ja, ik had een mes, maar ik heb hem niet gestoken’, OM eist een jaar cel

Dronken Nijmege­naar (24) schopt fietsver­nie­ler tegen hoofd: ‘Als ik geen controle over mezelf heb, is dat heel zorgelijk’

NEC had de wedstrijd gewonnen, daar lag het niet aan. De 24-jarige Nijmegenaar had bij de wedstrijd al een biertje gedronken en nam er nog drie bij café Faber aan de Van Broeckhuysenstraat. Hij besloot bijtijds naar huis te gaan omdat hij de volgende ochtend moest werken. Maar toen kwam op straat even na middernacht die uitbarsting.