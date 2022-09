Nijmegenaar (26) die bovenbuurman met mes stak moet smartengeld betalen

Update & met video Schietpar­tij bij bioscoop in Nijmegen-Noord, politie zoekt verdachte

NIJMEGEN - Bij de Pathé-bioscoop in Nijmegen-Noord is maandagmiddag een auto met drie inzittenden beschoten. Rond één uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Op een foto is te zien dat het raam aan de bestuurderszijde kapot is.

12 september