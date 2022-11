Nijmegenaar aangehouden om hacken Twitter-account van Tweede Kamerlid

NIJMEGEN - Een 22-jarige Nijmegenaar is woensdag aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het hacken van een Twitter-account van een bekende Nederlandse politicus. Dat illegaal binnendringen in andersmans computer of online account zou zijn gebeurd in de zomer van 2020.

De verdachte is in een woning in Nijmegen door de politie opgepakt. Zijn aanhouding volgt na een intensief onderzoek na de aangifte door het Tweede Kamerlid wiens account gehackt was.

Nederland werkte samen met de Amerikaanse autoriteiten bij het onderzoek waaruit deze verdachte kwam bovendrijven. De Nijmegenaar zou zich toegang hebben verschaft tot het account en of de accountgegevens van de houder hebben overgenomen.

In twee woningen in Nijmegen zijn doorzoekingen geweest waarbij diverse computers, harde schijven, usb-sticks en telefoons in beslag zijn genomen. Op die gegevensdragers zijn mogelijk bewijzen te vinden zijn van de hack.

Uitgebreid onderzoek

Volgens de politie zal het onderzoek van de in beslag genomen spullen nog veel tijd in beslag nemen. In de tussentijd is de 22-jarige weer op vrije voeten maar blijft hij wel verdachte in de zaak.

In de zomer van 2020 werd ook het Twitter-account van Geert Wilders (PVV) gehackt. Of het bij de aanhouding van de Nijmegenaar om die hack gaat kan de politie om privacyredenen niet bevestigen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.