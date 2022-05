Nijmegenaar Max wil fans in Tirana onvergetelijke finale bezorgen: ‘Feyenoordplein vlakbij stadion’

Andela woont tijdelijk in Albanië om een boek te schrijven over de geschiedenis van wat hij een prachtig land noemt.



Maar sinds enkele dagen is hij vooral bezig met het uit de grond stampen van wat een historisch feest moet worden rond de Conference League-finale tussen Feyenoord en AS Roma. Die wedstrijd wordt woensdag gespeeld in het Arena Kombëtare, het nationale stadion in de Albanese hoofdstad.