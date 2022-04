Nijmegenaren betalen 120 euro hondenbelasting per jaar, Arnhemmers helemaal niets

HOEVEEL BETAAL JE IN JOUW GEMEENTE?NIJMEGEN - Hondenbezitters kunnen beter niet in Nijmegen gaan wonen, althans als ze naar hun portemonnee kijken. De gemeente rekent ruim 120 euro hondenbelasting per jaar, terwijl steeds meer gemeenten die afschaffen.

Wie een hond heeft en in Den Haag woont, is het meeste kwijt voor de eerste hond: 128,76 euro. Inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht betalen een paar euro minder: 126,96 euro.

Op de derde plaats in het rijtje zien we de Waalstad. Bij de Nijmegenaren wordt er dit jaar 122,28 euro hondenbelasting afgeschreven. Dat is zo’n 2 euro meer dan in 2021.

Die 122,28 euro brengt de gemeente in rekening voor de eerste hond. Voor de tweede, derde en elke volgende hond moeten de Nijmeegse hondenbaasjes nog iets meer betalen, namelijk 183,60 euro. Deze stijgende kosten bij een extra viervoeter hanteren meer gemeenten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nog geen 30 euro (of zelfs helemaal niet)

Dat zijn heel andere bedragen dan in sommige andere gemeenten. Zo zijn inwoners van Doetinchem nog geen 30 euro kwijt voor hun eerste viervoeter. In West en Maas en Waal en Ede betalen hondenbezitters zo’n 36 euro. Het tarief van Buren (52 euro) valt op: dat is met 10 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar.

Dan zijn er nog gemeenten waar inwoners helemaal geen hondenbelasting hoeven te betalen. Tien jaar geleden inden ruim zeven op de tien deze belasting. Dit jaar is dat volgens Coelo, een onafhankelijk onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, voor het eerst minder dan de helft.

In het noorden van het land is het al langer de normaalste zaak van de wereld geen belasting voor je viervoeter te betalen. Ook steeds meer Gelderse gemeenten, zoals Berg en Dal en Arnhem, brengen niets meer in rekening voor het hebben van een hond. Of dit in Nijmegen wordt overwogen, is onbekend.

Goed voor 50 miljoen euro

Vorig jaar haalden de gemeenten 50 miljoen euro op met de hondenbelasting, blijkt uit cijfers van het CBS. Ter vergelijking: de toeristenbelasting was goed voor 265 miljoen euro.

De opbrengst van de hondenbelasting behoort tot de zogeheten ‘algemene middelen’. Het betekent dat de gemeente het geld niet hoeft te gebruiken voor hondenvoorzieningen. Een deel doet dat wel.