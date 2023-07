Nijmegenaren getroffen door noodweer aan Gardameer: ‘De hagelstenen gingen dwars door de voortent’

Glamping rukt op: voor 300 euro een weekend in een luxe huisje in het bos, mét sauna en hottub

,,Je kunt ook voor 30 euro per nacht op een veldje gaan staan, maar dan heb je niet de ervaring die je hier hebt.” Robin Zielhorst (40) uit Breda is met zijn partner Karlijne Albers (38) voor een weekendje neergestreken op Buitengoed Ruysbos tussen Altforst en Beneden-Leeuwen. Ze hebben daar zo’n 300 euro voor neergeteld, maar het is het ze waard.