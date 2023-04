Nijmegenaren liggen wakker: Wat deed dat vliegtuigje urenlang boven de stad?

Frustratie in Mook: maanden vertraging voor opvang­schip Oekraïners door aanbeste­dings­re­gels

De opvang van Oekraïense vluchtelingen op een schip aan de kade in Mook gaat, tot frustratie van het gemeentebestuur, maanden vertraging oplopen. Omdat een tweede rederij zich heeft gemeld, is de gemeente verplicht de procedure Europees aan te besteden, ondanks de hoge nood in de vluchtelingenopvang.