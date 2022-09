‘No internationals’: discriminatie van internationale studenten kan voortaan gemeld worden

Geen gás en meer plaats voor oudere dorpsgeno­ten: bouwplan moet leefbaar­heid Leuth een boost geven

LEUTH - Elf fonkelnieuwe koopwoningen. De huizennood los je er niet mee op, maar voor Leuth is het een fikse stap. Bouwproject Kalfsheuvel II biedt méér plaats voor ouderen die graag in het dorp willen blijven. Bovendien wordt het een van de eerste gasloze wijkjes in de Ooijpolder.

10:00