Nog amper een student te bekennen in de collegezaal: universiteiten lokken ze met gratis lunch of koffie

de kwestie van dirk Moet Nijmegen zelf weer wennen aan het herboren nachtleven, of is de jeugd het stappen verleerd?

Je moet niet piepen over geluidsoverlast als je er zelf voor kiest om in het centrum van Nijmegen te wonen. Ook niet over uitspattingen die horen bij een bruisend nachtleven. Maar zaterdagavond ging het mij te ver toen ik zelf een avondje was gaan stappen en bij thuiskomst een groep pissende jongeren naast mijn huis aantrof.

11 april