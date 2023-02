Nog één, laatste bevruchting voor de hindes in het Goffertpark voor het fokverbod ingaat: ‘Ik vind het erbij horen’

Kim Holland adviseert over de liefde in Nijmegen: ‘Als je een fijne relatie hebt, kun je grenzen verleggen’

‘Een hele lekkere, geile goedemiddag’. Ex-pornoster en liefdescoach Kim Holland weet de ogen op zich gericht in de Thiemeloods in Nijmegen. Ze komt spreken over liefde en de rol van seks, openheid en taboes in relaties.

29 januari