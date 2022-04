Nog geen aanhoudingen na ernstige aanrijding in Groesbeek, auto teruggevonden in Duitsland

De veroorzaker van het ongeluk reed in een auto met Duits kenteken, meldt de politie. Een getuige zegt dat twee inzittenden na de crash zijn uitgestapt, even naar het slachtoffer hebben gekeken en er toen vandoor zijn gegaan.



Later werd de gehele bumper - inclusief kentekenplaat - teruggevonden in de nabije omgeving. De politie in zowel het grensgebied als Duitsland zijn een klopjacht begonnen om de dader(s) op te kunnen sporen. Tot nu toe heeft dat nog niet in een aanhouding geresulteerd. Inmiddels is wel de auto teruggevonden; deze stond geparkeerd in de Waldstrasse in Kranenburg.