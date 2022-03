Nog zeventien PvdA-stemmen in Gasthuis Millingen

Gratis Oekraïens leren: Nijmeegse universi­teit biedt snelcursus voor iedereen die vluchtelin­gen helpt

Help je Oekraïners als vrijwilliger? Heb je een gevlucht kind in de klas? Of bied je vluchtelingen thuis onderdak en gaat communiceren lastig? De Radboud Universiteit biedt hulp. De Nijmeegse onderwijsinstelling start deze week met een snelcursus Oekraïens. Gratis en online.

