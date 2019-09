Noodlijdend NEC polst Russische zakenman als geldschieter

NIJMEGEN - De Nijmeegse eerstedivisionist NEC is in gesprek met de Russische voorzitter van KFC Uerdingen 05 (Derde Bundesliga) Mikhail Ponomarev over mogelijkheden tot financiering. De noodlijdende voetbalclub heeft een tekort van meer dan zeven ton en moet dat gat voor het eind van dit jaar gedekt hebben. Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, benadrukt dat van een overname geen sprake is.