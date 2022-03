Noodopvang voor honderden Oekraïnse vluchtelingen in Jan Massinkhal

Jonge vrouw (18) krijgt glas in haar oog in De Drie Gezusters, politie zoekt getuigen

NIJMEGEN - Een 18-jarig meisje heeft donderdagavond 24 februari glas in haar oog gekregen in De Drie Gezusters in Nijmegen. Vermoedelijk is ze met een glas geslagen, of heeft iemand een glas naar haar hoofd gegooid, zo zegt de politie.

12:36