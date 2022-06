Nu woont Jetten hemelsbreed nog geen 5 kilometer bij Thé vandaan, maar mijn zorgen gaan niet over gas

Tekort aan personeel en hoge dieselprij­zen: pontje naar Op ’t Eiland uit de vaart tijdens Vierdaagse­fees­ten

NIJMEGEN - Het pontje dat tijdens de Vierdaagsefeesten jaarlijks bezoekers naar stadseiland Veur-Lent vervoert, is dit jaar uit de vaart. De boot was in eerdere jaren een populair vervoersmiddel en bracht bezoekers de hele dag door snel de Waal over tussen cultureel terras De Kaaij bij de Waalbrug en festival Op ’t Eiland.

21 juni