Oekraïense Mashka (25) helpt vluchtelingen in de Massinkhal: ‘Bijna iedereen huilt bij aankomst’

8 vragen over In de bijstand en tóch samenwonen: in Nijmegen kan het (met behoud van dubbele uitkering)

Nijmegenaren in de bijstand kunnen vanaf vrijdag samenwonen, zónder gekort te worden op hun uitkering. Nijmegen is daarmee de tweede gemeente in Nederland die start met zo’n experiment, na Tilburg. Hoe werkt dat?

29 maart