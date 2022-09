Oekraïense student Herman (18) is 12.000 euro kwijt na telefoontje van criminelen: ‘Het klonk zó logisch’

Column Marcel Rözer ‘Denk in onze vrede aan andermans oorlog’

Vanochtend werd ik voor zonsopgang wakker. Het concert van The Stones mocht dan zijn afgelast, in Nijmegen floot, tsjilpte, zong, kwetterde een koor van gevleugelde wezens alsof hun leven ervan afhing. En waarschijnlijk was dat ook zo.

1 september