Oekraïners krijgen zwemles wegens gevaarlijke Waal: ‘Anders krijgen we weer verdrinkingsongevallen’

Heumen houdt een zomervakan­tie­week voor senioren: gratis sporten voor 50-plus­sers

HEUMEN - De senioren in de gemeente Heumen worden deze week verleid sportief in beweging te komen tijden de 50+-Zomerweek. Vijf dagen lang kunnen zij gratis proeflessen, workshops en clinics volgen om te kijken of er een geschikte activiteit voor hen bij is.

17 augustus