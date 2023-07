Of ik mijn kip wilde begraven of cremeren? Gekker wordt het niet dacht ik, tot de condoleance kwam

Zes verdachten aangehou­den voor mishande­ling Plein 1944, man van 20 zit nog vast

Hoewel de Vierdaagsefeesten nagenoeg vlekkeloos verliepen, ging het op zaterdagavond 15 juli op Plein 1944 toch flink mis. Daar is een persoon zo toegetakeld dat deze zich later moest laten controleren in het ziekenhuis. Uiteindelijk zijn er zes verdachten aangehouden.