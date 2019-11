OM laat kopschoppers op Gelderse kermis lopen om mysterieuze redenen

Nieuwbouw basis­school Vuurvogel in Malden iets later klaar, hele gebied ondergaat metamorfo­se

7:17 MALDEN - Niet net voor de zomervakantie, maar na de zomervakantie 2020 kan naar verwachting de nieuwbouw van de Maldense basisschool de Vuurvogel in gebruik worden genomen. Iets later dan gepland, maar als het zover is, dan heeft dit hele gebied in het centrum van het dorp een metamorfose ondergaan.