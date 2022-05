Omstreden Nijmeegse asfaltfabriek mag van rechter geen ‘stinkasfalt’ meer maken

Buurt verbijs­terd om asfaltfa­briek die Nijmegen voor rechter daagt: ‘Hét bewijs dat APN hier niet hoort’

NIJMEGEN - In de wijk Hees is met verbijstering gereageerd op het feit dat asfaltfabriek APN de gemeente Nijmegen voor de rechter daagt. Volgens de buurt is het volkomen terecht dat de gemeente het bedrijf een vergunning weigert. ,,Dit is hét bewijs dat deze vervuilende fabriek hier niet thuis hoort”, zegt Roel van Tiel van de wijkvereniging Dorpsbelang Hees.

