Omwonenden boos over komst poppodium Merleyn: ‘We zullen het blijven aanvechten’

De Ooijse dijk wordt elf dagen afgesloten, woningen en Oortjeshek­ken niet altijd bereikbaar

Vanwege werkzaamheden is de dijk van Nijmegen naar Erlecom afgesloten vanaf dinsdag 11 april tot en met vrijdag 21 april. Het is nog niet duidelijk of gasten bij huiskamercafé Oortjeshekken kunnen komen.