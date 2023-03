Ondergrondse containers open voor bedrijven en vaste ophaaltijden: Nijmegen pakt overlast bedrijfsafval aan

De gemeente Nijmegen pakt de toegenomen overlast van bedrijfsafval verder aan. Voor alle bedrijven in de stad is het vanaf volgend jaar verboden hun afvalcontainer op straat te laten staan. Als alternatief gaan de ondergrondse afvalbakken in het centrum juist dag en nacht open voor ondernemers.