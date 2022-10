Onderkoeld in de plomp of vast in een goederenlift? Dit zijn vijf bizarre arrestaties in de regio

met videoEen inbreker zat afgelopen zondagochtend vast in een goederenlift in Velp. De brandweer moest de man met grof geschut bevrijden uit het Chinese restaurant. Een curieuze arrestatie. Dit zijn vijf opvallende aanhoudingen in het verspreidingsgebied.

Heterdaad bij autobrand - Nijmegen

Een schoolvoorbeeld van een ‘heterdaadje’. Op een parkeerplaats in Nijmegen werd een man aangehouden die werd betrapt bij een autobrand. De man van 34 werd per direct aangehouden nadat twee auto's in vlammen opgingen. Twee jaar daarvoor gingen op dezelfde parkeerplaats ook al vier auto's in vlammen op. Voor die brand is toen niemand aangehouden.

Nat pak - Mook

Een 37-jarige Wijchenaar die zijn slag wilde slaan bij Jachthaven Eldorado in Plasmolen werd uit het water gevist door de politie. Hij probeerde een aggregaat te stelen en te ontkomen met zijn bootje, maar dat plan viel in het water. De politie werd gealarmeerd en betrapte de inmiddels licht onderkoelde man op heterdaad. Hij werd meteen in de boeien geslagen.

Het 'natte pak' van de verdachte bleef als stille getuige achter op Kade in Mook.

Verstopt in drugslab - Arnhem

In een drugslab in Arnhem werden twee Colombiaanse mannen ruim een dag na de inval aangehouden door de politie. De mannen hielden zich schuil in het gebouw waar de dag ervoor voor miljoenen euro's aan crystal meth werd gevonden.

Waar de Colombianen zich schuil hielden, is volgens de woordvoerder een raadsel. ,,Of ze bijvoorbeeld op het dak hebben gezeten of op een goede verstopplek in het pand, is gissen.” Nadat er beweging rond het pand werd waargenomen kwam de politie snel ter plaatsen en werden de twee Zuid-Amerikanen aangehouden.

Makkelijkste aanhouding ooit - Doetinchem

Een 65-jarige man jatte een e-bike en reed daarmee naar zijn woning in Doetinchem. Waar hij waarschijnlijk geen rekening mee had gehouden was dat de fiets een locatiezender had. De politie heeft de gereedschappen voor fietsendiefstal in beslag genomen. Na een nacht politiecel is de man met een dagvaarding naar huis gestuurd.

Vast in goederenlift - Velp

Tijdens een inbraak vast komen te zitten in een lift, het overkwam een inbreker in Velp. De brandweer moest flink uitpakken om de inbreker te bevrijden. De inbreker zat uren vast en werd na een controle in het ziekenhuis meteen aangehouden.

De inbreker heeft vermoedelijk de hele nacht in het pand gezeten. Inzet: de inbreker wordt bevrijd uit de lift.