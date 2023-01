Onderzoek ernstig ongeluk St. Annastraat nog volop gaande: geen arrestaties, vrouw werd onwel achter stuur

MET VIDEO Drie kwartjes extra voor een pilsje in ‘warme kamer’ maken het leven van Jan (86) zuur: ‘De gemeente is geen kroeg’

NIJMEGEN - Voor Jan Meeuwissen (86) uit Nijmegen is biljarten het enige uitje. Maar terwijl het hele leven al duurder is geworden, moet hij nu ook nog 75 cent meer voor zijn biertje bij het biljart betalen. Dat zelfs in het gemeentelijke buurthuis de prijzen door het dak gaan, raakt hem. ,,Dit is diefstal.”

