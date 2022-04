Ongekend veel NEC-supporters reizen mee naar Utrecht: ‘Jongeren willen iets inhalen’

Iets voor vijf uur ’s middags worden de laatste blikjes bier verkocht op het plein voor het stadion. Honderden supporters staan daar op het punt om in een van de zeventien touringcars te stappen en Jeroen Rengers van de supportersvereniging overhandigt het ene sixpackje na het andere.



„Het is voor ons niet mogelijk om in alle bussen catering te verzorgen, daarom verkopen we vooraf van dit centrale punt al drank voor onderweg”, legt de voorzitter van de supportersvereniging uit.