'Online daten met lokpuber voortaan strafbaar'

De Bastei: gaat goed, maar moet nóg beter

8:58 NIJMEGEN - In vijf weken tijd heeft De Bastei 10.000 bezoekers gehad. Het nieuwe museum aan de Waalkade is dik tevreden, zegt een woordvoerder. ,,In het openingsweekend hadden we 5.000 bezoekers en daarna is de belangstelling gebleven.''