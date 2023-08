Ontlading groot bij Cillessen na broodnodige zege NEC: ‘In die brul zat de nodige emotie’

Meijer niet bang om Dost meteen te laten debuteren voor NEC: ‘Reken maar dat ik gebruik van hem maak als dat nodig is’

NEC-trainer Rogier Meijer is verguld met de komst van Bas Dost. De Doetinchemmer is niet bang om de 34-jarige spits meteen te laten debuteren in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk.