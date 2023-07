Ontslagen na verziekte werksfeer onder ambtenaren: hoe kon arbeidsconflict zo uit de hand lopen?

Dat de werksfeer niet altijd optimaal was, erkent de gemeente, maar ze herkent zich niet in het beeld van een verziekte sfeer. Volgens de gemeente lukte het niet medewerkers mee te krijgen in ontwikkelingen op de afdeling.

Twee ambtenaren konden volgens hun manager niet in het team blijven werken, maar legden zich er niet bij neer. Joop Wijers, senior arbeidsrechtjurist bij de Stichting Achmea Rechtsbijstand, stond hen bij in vijf rechtszaken. Steeds wonnen de ambtenaren. Twee gingen over de aanvraag van het ontslag. De rechter kende beide ambtenaren een ‘billijke vergoeding’ van 70.000 euro toe bovenop een transitievergoeding en scholings- of outplacementbudget.

,,Al in het eerste gesprek met de leidinggevende ging het over uit dienst gaan of een functiewijziging, niet over een ontwikkel- of verbetertraject”, zegt Wijers. ,,Dat was er nooit geweest, terwijl dat normaal is. Ook stond in hun dossiers niets over slechte prestaties.”