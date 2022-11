Ontsnapte tbs’er steekt tijdens vlucht vrouw in Soest neer, man even later aangehouden

updateNIJMEGEN - Een tbs’er van de Pompestichting in Nijmegen is er woensdag rond het middaguur tijdens een begeleid verlof vandoor gegaan. De voortvluchtige stak tijdens zijn vlucht een 27-jarige vrouw uit Soest neer. Ze raakte zwaargewond. De man is later opgepakt.

Het slachtoffer werd met ernstig letsel aangetroffen in een woning aan de Smitsweg in Soest. Ze had meerdere steekverwondingen. Na behandeling in het ziekenhuis is haar toestand inmiddels stabiel. Dat laat de politie weten.

De hulpdiensten kregen rond 13.25 uur een melding van het steekincident. De dader sloeg op de vlucht. Uit onderzoek kwam naar voren dat het ging om de 31-jarige tbs’er. Hij werd vervolgens aangehouden in Lansingerland (Zuid-Holland).

Vlucht duurde niet lang

Wie de tbs’er is en wat hij op zijn kerfstok heeft, is vooralsnog onduidelijk. Ook is niet bekend gemaakt hoe de man aan zijn begeleider kon ontkomen. Na zijn ontsnapping zou bij een ander in de auto zijn gestapt. Lang duurde de vlucht niet.



Een speciaal opsporingsteam van de politie, FastNL, is naar de tbs’er op zoek gegaan. Agenten van de politie-eenheid Midden-Nederland (Utrecht, Flevoland) hebben hem onderschept.

Jaarlijks dertig keer

Het gebeurt in Nederland jaarlijks zo'n dertig keer dat tbs’ers niet terugkeren van hun verlof of wegvluchten tijdens een begeleid verlof. Formeel is geen sprake van een ontsnapping, maar van een ‘onttrekking uit verlof’. Op 18 juli dit jaar gebeurde dat ook bij de Pompestichting. Meestal worden gevluchte tbs’ers snel weer opgepakt. Als straf mogen ze dan in principe minimaal een jaar geen verlofaanvraag meer doen.

Spectaculaire uitbraak

De Nijmeegse tbs-kliniek kwam eerder dit jaar ook in het nieuws door een spectaculaire uitbraak. Twee tbs’ers ontsnapten op 21 juni door een gat in een hek. Ze kregen hulp van buiten. Eén van de twee werd al snel opgespoord door FastNL. De ander, Sherwin W. is nog altijd voortvluchtig.

