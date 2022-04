Onze eigen burgervader als pittige rechtsback, Hubert als schoppende rukmus

Expositie over games: Nijmegen klopt niet in ‘Battle­field V’

NIJMEGEN - Wel eens de Waalburg en het Besiendershuis tegengekomen in het computerspel Battlefield V? Kijk dan nog maar eens goed, want dat beeld klopt niet helemaal. Niet alleen in games met Nijmeegse elementen is dat het geval: bijna alle werelden in spellen komen niet overeen met de werkelijkheid.

8 april