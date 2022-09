‘Onze huismerel is luidruchtig, brutaal en lelijk’

'Dit gaat straks met gierende banden mis': wél borden, maar geen snelheids­con­tro­les in Nijmegen-West

NIJMEGEN - Waarschuwingsborden om de veiligheid in de Molenweg en Tweede Oude Heselaan in Nijmegen-West te verbeteren, moeten er nog dit najaar komen. Maar meer snelheidscontroles, een wens van veel bewoners, komen er voorlopig niet. Tot teleurstelling van de VVD. ,,Dit is een gemiste kans.”

